Siyonist alçaklar ağaçları bile kökünden söktü

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Yaka’nın kuzeyinde Filistinlilere ait 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı.

İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarının sökülmesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Yaka'nın kuzeyinde Filistinlilere ait 3 bin ağacın söküldüğünü bildirdi.

 

“Filistin devleti fikrini yok ediyor" yorumu

İsrail'in The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Smotrich, "İsrail topraklarını inşa ediyor ve Filistin devleti fikrini yok ediyor." ifadesini kullandı.

 

Smotrich, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Shaked Yahudi yerleşimi yakınlarındaki 50 dönümlük arazide 3 bin ağacın söküldüğünü açıkladı. Haberde ağaçların zeytin ağacı olduğu belirtildi.

 

Ağaçların Shaked Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için söküldüğü ve Filistinlilerin toprakları gasbedilerek bölgeye yeni bir yerleşim birimi kurulmasını mümkün kılacağı aktarıldı.

 

Söz konusu 3 bin ağacın, son günlerde İsrail güçleri tarafından işgal altındaki Batı Yaka'da gerçekleştirilen sayısız ağaç kesme faaliyetlerine eklendiği kaydedildi.

 

Haberde, mevcut İsrail hükümeti döneminde, Filistinlilerin toprakları gasbedilerek 120'den fazla yasadışı yerleşim kurulduğu ifade edildi.

