  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan ve İsrail’den önce füze onlara gitmiş: Kemalist Sözcü'nün Yıldırımhan ile imtihanı İsrail basını 'İsrail için felaket'i duyurdu ‘Benim oyumla çobanın oyu bir mi’ zihniyeti hortladı! Can Ataklı’dan AK Parti seçmenine küstah hakaret Milli Muharip Uçak projesinden yeni müjdeler var! Sağlık teknolojisi Türkiye'nin lokomotifi olacak Hedef 10 milyar dolar İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: İzin vermeyeceğiz Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenlemeyi açıkladı Prim borcu müjdesi Tanık ifadesinde şok ayrıntılar: Gökhan Böcek’in masasına deste deste para akışı Ankara'da önemli misafir! Erdoğan resmi törenle karşıladı
Dünya İran'da patlama sesleri
Dünya

İran'da patlama sesleri

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'da patlama sesleri

İran Fars Haber Ajansı'nın 'son dakika' koduyla servis ettiği habere göre, Bender Abbas kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

 

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken, olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?
İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?

Gündem

İyi Partili Arslan, ODTÜ’de bayrak açanlara saldıranlara tepki gösterdi: Terör örgütlerinin kadrolu elemanı İlkay Akkaya'nın ODTÜ'de ne işi var?

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı
CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

Dünya

CIA'den Trump'ın uykusunu kaçıracak İran istihbaratı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23