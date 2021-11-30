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Siyaset Yine şaşırtmadı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDPKK'ya skandal destek
Siyaset

Yine şaşırtmadı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDPKK'ya skandal destek

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör destekçisi HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı. Demirtaş ile Yüksekdağ'ın hukuka aykırı şekilde yargılandığını ileri süren Tanrıkulu, davaları yakından izlemeye devam edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:53:00 - 2021-11-30 20:55:42

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a ve "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye yaslıyoruz" diyen Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı.

CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın çağrısıyla 2014 yılında başlayan ve 37 kişinin katledildiği Kobani eylemleri davasının "siyasetçileri rehin alma, linç etme ve siyaset yapamama" ile ilgili olduğunu savundu.

"Yargılama hukuka aykırı"

Yargılamanın hukuka aykırı olduğunu öne süren Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve birçok siyasetçi orada tutuklu yargılanıyorlar. O davayı da izlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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