Yine şaşırtmadı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDPKK'ya skandal destek

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a ve "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye yaslıyoruz" diyen Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı.

CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın çağrısıyla 2014 yılında başlayan ve 37 kişinin katledildiği Kobani eylemleri davasının "siyasetçileri rehin alma, linç etme ve siyaset yapamama" ile ilgili olduğunu savundu.

"Yargılama hukuka aykırı"

Yargılamanın hukuka aykırı olduğunu öne süren Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve birçok siyasetçi orada tutuklu yargılanıyorlar. O davayı da izlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.