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Yine pazara gitti, yine şoka girdi!.. İmamoğlu'na cami tepkisi: İmamoğlu soyadıyla imam oğlu olunmuyor

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda alışveriş yapan bir amca arasında yaşanan Cami diyaloğu dikkat çekti. Amcanın, "İmamoğlu soy ismini almayla imam oğlu olunmuyor. Beylikdüzü’nde Kılıçdaroğlu’yla birlikte iki camiye temel attınız, taş koymadınız üzerine" demesi üzerine İmamoğlu, “Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım” şeklinde karşılık verdi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:09
Yine pazara gitti, yine şoka girdi!.. İmamoğlu'na cami tepkisi: İmamoğlu soyadıyla imam oğlu olunmuyor

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Gaziosmanpaşa’ya giden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ile Ekrem İmamoğlu arasında dikkat çeken bir cami diyaloğu yaşandı.

Amcadan cami tepkisi

İmamoğlu’nu karşısında gören vatandaş, “İmamoğlu soy ismini almayla imam oğlu olunmuyor. Beylikdüzü’nde Kılıçdaroğlu’yla birlikte iki camiye temel attınız, taş koymadınız üzerine” demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi; yalan diyenlere inanma gel gözünle gör. Oy istemiyorum senden. Sen tecrübeli bir amcasın, hatta sen gel camileri tek tek gezdireyim ister misin? Hatta gel sabah namazında başlayalım yatsı namazına kadar bütün camileri gezdirelim uygun olur mu?” şeklinde cevap verdi.

Buna karşılık vatandaş, "Olmaz, zamanım yok" deyince İmamoğlu, “Niye? Ama inandırayım seni, yerinde göstereyim sana. Hem de 20-22 tane cami gezdireyim seni. Kurban olayım inanma o gazetelere ne olur. Sen güzel insansın. Vicdan gözüyle bakman için gel göstereyim sana” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:09
  1. 31 Mart Yerel Seçim
  2. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • MuhammedMuhammed20 dk önce
    Hacı emmi provakatörlük yapayim derken pert olmuş.Sakalındanda utanmıyor.Madem bir iddia atıyorsun arkasında dur bari.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 21 dk önce
    Yine Sokağa İndi, Yine Pazara Gitti, Yine Ağzının Payını Aldı. Sonradan İmamoğlu Olan.

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