Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız, sapkın ve pedofili yayınlarıyla bilinen Netflix'te yayınlanan başrolünde Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür gibi isimlerin oynadığı Atiye dizisi, ikinci sezonunun ilk bölümünde rezalet üst iğrenç sahnelerle sosyal medyada gündem oldu.

Rezil sahne

Geçtiğimiz yıl toplum ahlakına dinamit döşeyen yayınlarıyla bilinen Netflix'te yayınlanmaya başlanan Atiye dizisi, 2. sezonunun ilk bölümünde yine tepki çekti. Dizi, oyuncu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in rezil sahnesiyle bir kez daha çukurlaşmış Batılı yaşam tarzından örnekler verdi.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı dizideki ahlaksız sahnelere tepki göstererek Netflix'e dizinin yayından kaldırılması çağrısında bulundu.





İlk sezonda da tepki çekmişti

Öte yandan iğrenç görüntülerin açık seçik gösterildiği dizi ilk sezonunda da benzer sahnelerle büyük tepki çekmişti. Atiye'nin ilk sezonunda da bu kez Beren Saat'le Metin Akgüder'in rezil görüntüleri yayınlanmış ve sosyal medyada infiale neden olmuştu.