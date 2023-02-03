Yine Mert Hakan, yine olay! Bomba gelişme...

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR hakemi Koray Gençerler'in müdahalesi sonrası iptal edildi. Golün geçersiz sayılmasının ardından sosyal medya adeta karıştı. Mert Hakan Yandaş, karşılaşma bittikten sonra bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında bulduğu gol iptal edildi. Müsabakanın orta hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği gol sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gol sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı. Pozisyonu izlemek için VAR monitörüne bile gitmeyen Ali Palabıyık sosyal medyada gündem oldu.