Yine Masterchef, yine olay! Ilıcalı, Mehmet Şef'le görüştü...

Acun Ilıcalı, MasterChef programında yarışmacıya sert çıkarak stüdyodan gönderen Mehmet Şef'i telefonla arayarak ayar verdi. İkilinin aralarının açık olduğu iddia ediliyor.



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, bu sıralar gergin olaylarıyla gündeme geliyor.

Son dönemlerde yarışmacı Fatma Nur olayları çok konuşulurken, bu kez kanal sahibi Acun Ilıcalı ve Mehmet Şef arasında iplerin gerildiği iddia ediliyor.

Yarışmada 18 kişilik ana kadronun belirlenmesine az bir süre kala, sert karakteri ile bilinen Mehmet Şef, son bölümlerde yarışmacıları uyararak, eleme için yarışan isimlere tarif verilmemesi gerektiğini söyledi.

Çağatay'a çıkıştı

Uyarılara uymayan yarışmacılardan Çağatay'ın bir başka yarışmacıya tarif vermesi bardağı taşıran son damla oldu.

"Seni uyardım, çık dışarı"

Duruma öfkelenen Mehmet Şef, Çağatay'ı sert bir dille "Seni 5 kere uyardım değil mi? Tarif vermeyelim arkadaşlara diye defalarca kez söyledim. Alalım seni dışarı, çık dışarı" ifadeleriyle stüdyodan gönderdi.

Atılan bir iddiaya göre Acun Ilıcalı, stüdyoda tüm yaşananları duydu ve sonrasında da Mehmet Şef'i aradı.

Mehmet Şef'in yarışmacıya sert davranmasına ve dışarı göndermesine öfkelenen Acun Ilıcalı üstü kapalı ayar verdi.

Yaşanan görüşmenin ardından modu düşen Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı'nın arasının şu sıralar açık olduğu iddia ediliyor.



