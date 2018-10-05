Yine Manisa yine traktör kazası!
Manisa'nın Kula ilçesindeki Bayramşah mevkisinde bir traktör devrildi. Meydana gelen kazada, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.05 Ekim 2018 Cuma 22:13
Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onur Sağlam (17) idaresindeki 45 K 5191 plakalı traktör Bayramşah Mahallesi mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Onur Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen Sağlam'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
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