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Yine Manisa yine traktör kazası!

Manisa'nın Kula ilçesindeki Bayramşah mevkisinde bir traktör devrildi. Meydana gelen kazada, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

05 Ekim 2018 Cuma 22:13
Yine Manisa yine traktör kazası!

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onur Sağlam (17) idaresindeki 45 K 5191 plakalı traktör Bayramşah Mahallesi mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan Onur Sağlam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Sağlam'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 22:13
  1. Manisa
  2. trafik kazası

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