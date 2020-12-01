Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

Son haftalarda AK Partililere ve Türk Silahlı Kuvvetler'e ettikleri hakaretlerle aynı zamanda CHP teşkilatlarındaki taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, yine büyük bir rezillikle kendinden bahsettirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Katar'ın yatırım yapmasını eleştiren CHP'lilere, geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul'un bir kısmına Amerika gibi ülkelerin de ortağı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biz yatırımcı ayırmıyoruz çünkü paranın dini, rengi yoktur" demişti. Erdoğan'ın kimseyi ayrıştırmayan bu sözlerini desteklemek yerine bunu da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, paranın dini rengi yoktur, para, paradır dedi. Tam bir sömürgeci kafası. Devlet parayı rüşvet aracı olarak kullanmaz. Rüşvet aracı olarak kullananları devlet büyükelçi olarak atayamaz. Paranın dini, rengi olmaz doğrudur ama ne yaptı o para sana? Londra’daki bir avuç tefeciye el açıyorsun. Faiz lobisine karşı kurtuluş savaşı başlattın, şimdi bir avuç tefeciye diz çöküyorsun benim ağırıma giden bu. Bunu çıkıp 83 milyonun önünde söylüyor. Biri de çıkıp 'bu yanlıştır' demedi. Osmanlı neden battı biliyor musun Sayın Erdoğan? Para, paradır deyip borç alanlar yüzünden battı. Sonra o borçlar ödenmedi, Diyun-u Umumiye’yi kurdular. Erdoğan, tarih bilmez, Allah’ın cahiline neyi anlatacaksınız Allah aşkına?" ifadelerini kullanarak skandal sözler sarf etti.