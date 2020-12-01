  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:32:00 -
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

Son haftalarda AK Partililere ve Türk Silahlı Kuvvetler'e ettikleri hakaretlerle aynı zamanda CHP teşkilatlarındaki taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP, yine büyük bir rezillikle kendinden bahsettirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Katar'ın yatırım yapmasını eleştiren CHP'lilere, geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul'un bir kısmına Amerika gibi ülkelerin de ortağı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biz yatırımcı ayırmıyoruz çünkü paranın dini, rengi yoktur" demişti. Erdoğan'ın kimseyi ayrıştırmayan bu sözlerini desteklemek yerine bunu da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, paranın dini rengi yoktur, para, paradır dedi. Tam bir sömürgeci kafası. Devlet parayı rüşvet aracı olarak kullanmaz. Rüşvet aracı olarak kullananları devlet büyükelçi olarak atayamaz. Paranın dini, rengi olmaz doğrudur ama ne yaptı o para sana? Londra’daki bir avuç tefeciye el açıyorsun. Faiz lobisine karşı kurtuluş savaşı başlattın, şimdi bir avuç tefeciye diz çöküyorsun benim ağırıma giden bu. Bunu çıkıp 83 milyonun önünde söylüyor. Biri de çıkıp 'bu yanlıştır' demedi. Osmanlı neden battı biliyor musun Sayın Erdoğan? Para, paradır deyip borç alanlar yüzünden battı. Sonra o borçlar ödenmedi, Diyun-u Umumiye’yi kurdular. Erdoğan, tarih bilmez, Allah’ın cahiline neyi anlatacaksınız Allah aşkına?" ifadelerini kullanarak skandal sözler sarf etti.

CHP'liler bile Kaftancıoğlu'na isyan etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler
CHP'liler bile Kaftancıoğlu'na isyan etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler

Siyaset

CHP'liler bile Kaftancıoğlu'na isyan etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası
Siyaset

Gökçek'ten çarpıcı Canan Kaftancıoğlu iddiası

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişinin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski Ankara Büyü..
Yerli
Teknoloji

Yerli "mobil dronesavar"da bomba gelişme! Rusya kapıya dayandı

Türk Silahlı Kuvvetleri için hazırlanan İHA ve drone tehditlerine karşı geliştirilen KALKA'yı üreten firma için bazı ülkeler sıraya girdi. R..
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay