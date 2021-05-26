Yine kendileri çalıyor, kendileri oynuyor! BM’nin tek yaptığı durum tespiti

YENİ AKİT / ANKARA

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda binlerce düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği Akdeniz'deki insani trajediden; acil durum çağrılarına cevap verilmemesi, kurtarma çabalarının engellenmesi ve “geri itmelerden” dolayı, Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumlu olduğunu bildirdi, ancak tıpkı Siyonist İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılan ardından yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısını açıklayıp, bir girişimde bulunmadığı gibi bu konuda da durum tespiti yapmaktan öteye geçemedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR), Ocak 2019-Aralık 2020 arasını kapsayan ve 37 sayfadan oluşan “Ölümcül ihmalkarlık: Orta Akdeniz'de arama ve kurtarma ve göçmenlerin korunması” başlıklı raporu yayımlandı. Raporda, 2019-2020'de Akdeniz'de Libya üzerinden özellikle Malta ve İtalya'ya ulaşmaya çalışan en az 2 bin 239 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği aktarılırken, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinin, AB üyesi ülkeler ve kurumlarının, Libya makamları ve diğer aktörlerin "somut politik kararları ve uygulamalarının bir sonucu” olduğu vurgulandı.