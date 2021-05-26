  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gazze, İsrail saldırılarının izlerini silmeye çalışıyor
Firari FETÖ hükümlüsü Kahramanmaraş'ta yakalandı
Suudi Arabistan'a roketli saldırı
O ülkede kasırga! Birçok alan sular altında kaldı
Dünya Yine kendileri çalıyor, kendileri oynuyor! BM’nin tek yaptığı durum tespiti
Dünya

Yine kendileri çalıyor, kendileri oynuyor! BM’nin tek yaptığı durum tespiti

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda yaşamını yitiren göçmenlerden Avrupa Birliği’ni sorumlu tutsa da, tıpkı Siyonist İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılan ardından yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısını açıklayıp, bir girişimde bulunmadığı gibi bu konuda da durum tespiti yapmaktan öteye geçemedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 18:00:00 -
Yine kendileri çalıyor, kendileri oynuyor! BM’nin tek yaptığı durum tespiti

YENİ AKİT / ANKARA

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda binlerce düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği Akdeniz'deki insani trajediden; acil durum çağrılarına cevap verilmemesi, kurtarma çabalarının engellenmesi ve “geri itmelerden” dolayı, Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumlu olduğunu bildirdi, ancak tıpkı Siyonist İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılan ardından yerlerinden edilen Filistinlilerin sayısını açıklayıp, bir girişimde bulunmadığı gibi bu konuda da durum tespiti yapmaktan öteye geçemedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR), Ocak 2019-Aralık 2020 arasını kapsayan ve 37 sayfadan oluşan “Ölümcül ihmalkarlık: Orta Akdeniz'de arama ve kurtarma ve göçmenlerin korunması” başlıklı raporu yayımlandı. Raporda, 2019-2020'de Akdeniz'de Libya üzerinden özellikle Malta ve İtalya'ya ulaşmaya çalışan en az 2 bin 239 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği aktarılırken, Akdeniz'deki düzensiz göçmen ölümlerinin, AB üyesi ülkeler ve kurumlarının, Libya makamları ve diğer aktörlerin "somut politik kararları ve uygulamalarının bir sonucu” olduğu vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

TBMM'de hazırlanan yeni vergi borcu yapılandırmasıyla Trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara büyük indirim hakkı sağ..
‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler
Siyaset

‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler

İYİ Partililerin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu HDP'li Pervin Buldan'la birlikte fidan dikmesi nedeniyle eleştirmeleri hakkında konuş..
ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor
Dünya

ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini yüzde 16 ila 20 arasında tamamladıklarını duyururken sür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay