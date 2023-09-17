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Yaşam Yine Karasu yine acı haber
Yaşam

Yine Karasu yine acı haber

Yeniakit Publisher
2023-09-17 17:51:00 -
Yine Karasu yine acı haber

Sakarya Karasu'da 14 yaşındaki bir çocuk denizde kayboldu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren Muhammet Cebrail Kozan (14), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve deniz polisi Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Muhammet Cebrail Kozan, serinlemek için denize girdi. Kozan, bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Durumu fark eden diğer vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Kozan'ın bulunması için çalışma başlattı.

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