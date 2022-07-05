  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yine kafayı çıkarttı! Fatih Portakal, alışkanlıklarından vazgeçmiyor
Gündem

Yine kafayı çıkarttı! Fatih Portakal, alışkanlıklarından vazgeçmiyor

Sunuculuğunu yaptığı programda durmadan hükümeti eleştiren Fatih Portakal, alışkanlıklarından vazgeçmedi. Portakal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yine hükümeti hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 16:34:00 -
Yine kafayı çıkarttı! Fatih Portakal, alışkanlıklarından vazgeçmiyor

 YENİ AKİT  ANKARA 

Gezi Parkı olaylarından beri Türkiye ekonomisine karşı gerçekleştirilen saldırıları ısrarla görmezden gelen Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden yine hükümeti hedef aldı.

Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın ekonomik krizin pençesinde olduğunu unutan Portakal, hükümetin ekonomiyi rahatlatmak adına attığı adımları hiçe sayarak, “Dolar bugün yarın yine 17 TL’yi geçer. Gözü yukarılarda belli. BDDK hamlesi sadece 3/5 gün idare etti. Bakalım sıradaki operasyon ne olacak? Merakla bekleniyor. Şunu anlamakta zorlanıyorlar tasarrufu olan TL mevduatta değil dövizde durmak istiyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23