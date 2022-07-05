Yine kafayı çıkarttı! Fatih Portakal, alışkanlıklarından vazgeçmiyor

YENİ AKİT ANKARA

Gezi Parkı olaylarından beri Türkiye ekonomisine karşı gerçekleştirilen saldırıları ısrarla görmezden gelen Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden yine hükümeti hedef aldı.

Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın ekonomik krizin pençesinde olduğunu unutan Portakal, hükümetin ekonomiyi rahatlatmak adına attığı adımları hiçe sayarak, “Dolar bugün yarın yine 17 TL’yi geçer. Gözü yukarılarda belli. BDDK hamlesi sadece 3/5 gün idare etti. Bakalım sıradaki operasyon ne olacak? Merakla bekleniyor. Şunu anlamakta zorlanıyorlar tasarrufu olan TL mevduatta değil dövizde durmak istiyor” dedi.