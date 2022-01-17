Yine kafayı çıkardı! Yunan Cumhurbaşkanı'ndan hadsiz sözler

Geçen hafta Atina'da katıldığı "Sürmene Dünya Pontus Helenizmi Sarayı"nın tanıtım töreninde konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Pontus Helenizminin akıbeti trajiktir. İnsanlar doğdukları yerleri terk etmek, göç yolunu almak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullanmış, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, "Yakın tarihimiz hakkında sarf ettiği mesnetsiz ifadeler esefle karşılanmıştır. Söz konusu iddialar, Anadolu'yu işgale ve istilaya kalkışanın Yunanistan olduğu ve Yunan ordusunun, özellikle Batı Anadolu bölgesindeki masum sivil halka karşı barbarca insanlık suçları işlediği gerçeğini değiştirmemektedir" cevabını vermişti.

Haber7'deki habere göre, Yunanistan'ın önemli basın kuruluşlarından Kathimerini gazetesine konuşan Sakelaropulu, "Türkiye'nin kabul edilemez taleplerine ve saldırgan eylemleri karşısında, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi.

Her ne kadar arzularının Türkiye ile barış içinde yaşamak olduğunu söylese de Yunan Cumhurbaşkanı tansiyonu yükseltmeye devam etti.

"Pontus" iddialarını tekrarlayan Sakelaropulu, tarihi gerçekleri kabul etmenin cesaret ve özfarkındalık gerektirdiğini söyledi.