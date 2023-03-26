Yine kabak tadı veren bir Jesus haberi daha! Sıkıldınız dimi?

Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Jorge Jesus'a, Vitor Pereira'nın teknik direktörlük yaptığı Flamengo takımı taraftarından imza kampanyası başlatıldı.1 ayda 3 kupa kaybeden Vitor Pereira ile bir an önce yolların ayrılmasını isteyen Flamengo taraftarı, harekete geçti.

Pereira'nın kovulup yerine Jorge Jesus’un getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

"Jesus'u göreve getirin"

Organizasyonu başlatan gruptan yapılan açıklamada,

"Pereira ile yollar hemen ayrıldıktan sonra kumar oynamadan, Jesus’un göreve getirilmesi gerek. Mister (Jesus), Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. Onun gelmesi, bizi yeniden mutlu bir insan haline getirecek" ifadeleri kullanıldı.

"Mukavelem sezon sonunda bitiyor"

Son dönemde hakkında sıkça çıkan ayrılık haberleriyle ilgili ülkesi Portekiz'de konuşan Jesus,

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“Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor” dedi

Jesus açıklamasının devamında, “Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var. Teknik heyet ve futbolcularımla tatilde bile sık sık telefonla konuşuyor, gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Ülke Milli Takımları’na giden oyuncuların durumunu yakından izliyoruz. Sakat dönmemeleri en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı.