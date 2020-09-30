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Yerel Yine İzmir yine olay! İki kardeş bıçaklandı
Yerel

Yine İzmir yine olay! İki kardeş bıçaklandı

Her gün yaralama, bıçaklama olaylarının yaşandığı İzmir'de yine kan döküldü. İki kardeş, tartışma yaşadıkları kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 07:52:00 -
Yine İzmir yine olay! İki kardeş bıçaklandı

Her gün bir vukuat haberinin geldiği İzmir'de iki kardeş, tartıştıkları kişiler tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki kardeş Enes B. ve Hamdi B. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı. Karşıyaka İskelesi'nde yaşanan tartışmanın giderek büyümesi sonucu iki kardeş, tartıştıkları kişiler tarafından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kardeşlerden biri otomobile bindi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Enes B. ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kardeşi Hamdi B. ise bir otomobile bindi. Polis ekiplerince takibe alındıktan sonra durdurulan araçta bulunan Hamdi B. de aynı hastaneye kaldırıldı.

Ekipler şüphelilerin peşine düştü

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri de kardeşleri bıçaklayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yorumlar

EYTli

Ne burası böyle TEKASAS mı? Huzurlu eski günlerimize geri döndür bizi Ya Rabbim...Amin.
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