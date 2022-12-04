Yine İYİ Parti kongresi yine kavga! Salon öyle bir karıştı ki...
İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi'nde partililer arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye döndü. Salonu karıştıran kavga dışarı taştı. Emniyet güçleri tarafları güçlükle ayırdı.
İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi'nde kavga çıktı.
Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin’in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349’u oy kullandı.
İsmail Keskin konuştu, salon karıştı!
Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin’e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187’sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi.
İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salon bir anda karıştı. Tarafların karşılıklı tartışması arbedeye döndü.
İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık’ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı.
Salonun dışına taşan kavgaya emniyet güçleri müdahale etti. Taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı.
Son olarak İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde arbede yaşanmış, çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, bayıltılana kadar darbedilmişti.