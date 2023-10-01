  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı
Gündem

Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:34:03 - 2023-10-01 12:34:02
Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı

Küçükçekmece Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece’de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, Sefaköy Beşyol’da iki metrobüs peronda kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüslerde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Metrobüsler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri de normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23