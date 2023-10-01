Yine İstanbul yine kaza! İki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Küçükçekmece’de iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, Sefaköy Beşyol’da iki metrobüs peronda kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrobüslerde hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı. Metrobüsler ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan metrobüs seferleri de normale döndü.