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Yine İslam'ı hedef aldılar! Danimarkalı ırkçı lider Kur'an yaktı

Danimarka aşırı sağcı Stram Kurs lideri Rasmus Paludan, ülkede kılınan cuma namazı sırasında Kuran-ı Kerim'i yakarak büyük bir skandala imza attı.

22 Mart 2019 Cuma 18:06

Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto eden aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yaktı.

Yeni Zelanda’da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını protesto etmek amacıyla, Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazı aşırı sağcıların tahrikleri altında gerçekleşti.

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

Müslümanları kışkırtmaya çalıştı

Göçmen ve İslam karşıtı Sıkı Yön hareketinin lideri Rasmus Paludan ise Kur’an-ı Kerim yakarak namaz kılanları kışkırtmaya çalıştı.

Polisin parlamento önüne yaklaştırmadığı Paludan ve yandaşları, cuma namazının kılındığı meydanın yaklaşık yüz metre yakınında eylemlerini gerçekleştirdi.
Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı tahrik etti.

Namaz kılınmaya karşı çıktı

Henriksen, medya mensuplarına açıklama yapmadan önce cuma namazının kılındığı alanda dolaşarak göstericilere sözlü tacizde bulundu.

Danimarka Parlamentosu Başkanı Pia Kjaersgaard, daha önce yaptığı açıklamada, parlamento önünde cuma namazı kılınmasına karşı olduğunu söylemişti.

Kopenhag polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:06
  1. Danimarka
  2. Rasmus Paludan

YORUM YAZ

  • Eray ZNEray ZN17 dk önce
    Allah büyüktür, tektir, haydir, rahim oldugu kadarda Kahhardir.Lakin Oyun baska...Amerikayi ve Avrupayi finanse eden büyük sermaye ( Siyonizm ) son 30 yilda Avrupa birligi hikayesi ile Avrupayi uyutup Zaten Kenedy den sonda Uyuyan Amerikanin da AB ile ucuz us gücü bahanesiyle Fabrikalarini Cin e tasidi. Sonrada Teknolojiyi klonladi, simdide Avrupali ve Amerikali firmalari Cin firmalari bir bir satin aliyor. Yani markalarida kaydiriyorlar. Peki sonra Hiristiyanlar ile Müslümanlarin savasacagi büyük bir savas ile 150-200 yillik Markalar Cine gecer ve büyük bir savas sonrasi Orta dogu ve Avrupa yeniden insa edilir Büyük sermaye parasina para katar ve nerdeyse kontrolü imkansiz bir güc haline gelir. Büyük savastan sonra dini degerleri zayif ve kalkinmak icin gece gündüz calisan bir toplumu köle haline getirmek cok daha kolay!
  • FATİHFATİH28 dk önce
    O. ÇOCUĞU ....
  • Kocasolak Kocasolak 48 dk önce
    Yakmakla kuran’abir zarar veremezsiniz, ancak kendini aşağılamış.

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