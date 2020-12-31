Yine iftira attı, yine rezil oldu! BirGün yalanı bile eline yüzüne bulaştırdı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısından 50 milyon doz, Alman aşısı Biontech’ten ise 30 milyon dozluk anlaşma yapıldığını söylemişti. Çin aşısından 3 milyon doz geldi ve kademeli olarak gelmeye devam edecek. Ayrıca Biontech aşılarından ilk etapta 550 bin doz geleceği ve mart sonuna kadar bu rakamın 4 buçuk milyon doza ulaşacağı belirtilmişti.

‘Takvim yok’ yalanı

Anlaşmalar ve takvim ortadayken, BirGün gazetesi “Aşı belirsiz takvim yok” diyerek açıkça yalan haber servis etti. Daha önce de asılsız iddialarla fitne tohumları ekmeye çalışan BirGün, bu kez attığı yalanı bile eline yüzüne bulaştırdı. Hali hazırda nasıl ilerleyeceği açıklanan aşı çalışmalarının takvimi belirlenmişken, BirGün’ün bunu görmezden gelmesi, “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Söz konusu haber şu şekilde: