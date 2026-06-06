  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların gözü bu hesapta: En düşük emekli maaşı zammında yeni tablo netleşti Gizli bilgileri Ruslara satmıştı! Eski MİT'çi hapisten bakın kim kaçırmış! Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu Anlattığı “Kürt kadın” fıkrası büyük tepki çekmişti! DEM Parti, Rahmi Koç’un aklını aldı: Hiç utanma yok Gemlik'te kahreden son! 24 saattir her yerde aranan 75 yaşındaki yaşlı adamdan acı haber geldi! Trump'tan sürpriz açıklama! 'Bölgeden çekileceğiz' Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat oldu: Şimdi 20, 22, 25 yaşları seviyesine indi... Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi beyaz eşyalara yönelik bakım-onarım talebi artarken, Ticaret Bakanlığı tüketicileri çok sinsi bir dolandırıcılık yöntemine karşı acil kodla uyardı. İnternet arama motorlarında üst sıralarda reklam vererek kendilerini ‘yetkili servis’ gibi gösteren korsan firmalara karşı uyarıda bulunan bakanlık, resmi Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden teyit yapılmadan hiçbir ürünün teslim edilmemesi gerektiğini bildirdi.

#1
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu.

#2
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin mağdur edilmesini engellemek amacıyla yetkili servis görünümünde faaliyet gösteren sahte servislere yönelik denetimlerin ve idari yaptırımların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlere ilişkin bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlere ihtiyaç duyduklarında sıklıkla internet arama motorları üzerinden yetkili servis aradığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ancak bu yöntem, her zaman güvenilir sonuçlar vermiyor, tüketicilerimizin sahte yetkili servislerle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. Arama sonuçlarında üst sıralarda yer alarak görünürlük kazanan bazı kişi veya firmalar, yetkili olmadıkları halde üretici veya ithalatçı firmaların logo ve markalarını izinsiz kullanarak kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtıyor ve bu yolla tüketicilerimizi yanıltıyor."

#3
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

Açıklamada, son yıllarda giderek artan bu tür aldatıcı uygulamaların, hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarına ve marka değerine zarar verdiği aktarıldı. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla klima, buzdolabı ve derin dondurucu başta olmak üzere birçok üründe servis ihtiyacının arttığı belirtilen açıklamada, sahte servis faaliyetlerinde de belirgin bir artış görüldüğüne dikkat çekildi.

#4
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

SERBİS İLE MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR Açıklamada, sahte servisler nedeniyle tüketicilerin fahiş servis ücretleri ödediği, orijinal olmayan yedek parçalarla karşılaştığı, ürünlerini hasarlı veya hiç onarılmadan geri aldığı, yetkisiz müdahaleler nedeniyle ürünlerin garanti kapsamı dışında kaldığı, bazı durumlarda ürünlerin tamamen kaybedebildiği ve kişisel verilerin talep edilmesi suretiyle dolandırıcılığa varan uygulamalarla da karşılaşılabildiği ifade edildi.

#5
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

Bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla kurulan SERBİS ile tüketicilerin, yetkili servislere ilişkin bilgilere tek ve güvenilir kaynaktan kolaylıkla ulaşabildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#6
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

"Sisteme 'www.servis.gov.tr' adresi üzerinden erişim sağlanıyor. Bakanlık olarak yaptığımız düzenlemelerle üretici ve ithalatçı firmalara, tüm yetkili servis bilgilerini sisteme eksiksiz girme ve güncel tutma yükümlülüğü getirdik. "

#7
Foto - Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin

"Tüketicilerimizin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için servis hizmeti almadan önce ürünün üretici veya ithalatçı firma bilgilerini kontrol etmesi, internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet siteleri veya SERBİS üzerinden teyit etmesi büyük önem taşıyor. 'SERBİS ile güvenli ticaret, güçlü koruma' anlayışıyla, yetkili servis görünümünde hizmet veren sahte servislere yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum
Gündem

Hasan Mezarcı'dan Reha Muhtar'ın vefatı sonrası şok açıklama! Acıyorum

Medya dünyasının ünlü isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından, kamuoyunda kendisinden bir açıklama beklenen eski milletvekili ve kend..
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti
Gündem

Özgür Özel’in imdadına Alman dostu yetişti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyetiyle TBMM’de bir araya geldi.
Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia
Gündem

Üçü de tutuklanacak! Bu Ankara’da herkesin bildiği gerçek Erdem Atay’dan bomba iddia

Gazeteci Erdem Atay, Ankara’da konuşulan önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Ba..
Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta meydana gelen katliam gibi kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında dava bulunan ve yargı süreci devam eden parti yöneticileri ile belediye başkanlarının CH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23