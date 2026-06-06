Ticaret Bakanlığı’ndan dolandırıcılık uyarısı: ‘Sahte yetkili servis’ tuzağına düşmeyin
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi beyaz eşyalara yönelik bakım-onarım talebi artarken, Ticaret Bakanlığı tüketicileri çok sinsi bir dolandırıcılık yöntemine karşı acil kodla uyardı. İnternet arama motorlarında üst sıralarda reklam vererek kendilerini ‘yetkili servis’ gibi gösteren korsan firmalara karşı uyarıda bulunan bakanlık, resmi Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden teyit yapılmadan hiçbir ürünün teslim edilmemesi gerektiğini bildirdi.