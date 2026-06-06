Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat oldu: Şimdi 20, 22, 25 yaşları seviyesine indi...

Yaşadıklarını anlatan 49 yaşındaki Zübeyde Cesur, "Bayağı bir sancılı süreçti, doktorum ‘Acil ameliyat' demişti. Hemen gelemedik, şimdi eşimle geldik. Eşimde vardı, bende de olunca artık hadi ihmal etmeyelim dedim. Sancım çok kötüydü, arada sancıları eşimi de yokluyordu, evde resmen kıvranıyordu. İkimiz birden ameliyat olduk, çok şükür kurtulduk. Görünce çok şaşırdım, 2,5 santime bile büyük diyorduk ama çıkan taşı 5 santim. Bayağı şaşırdık ama o ihmal etti, herhalde o süreçte büyüdü. İhmal etmeye gerek yok çünkü o sancı çok kötüydü. Resmen yerlerde kıvranıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. 2-3 sene öncesine kadar ablam ameliyat olmuştu. Muayeneye geldik, Gökhan Hocamla tanıştık, güzel bir süreçti. ‘İkinizi birden ameliyat yaparız' dedi" şeklinde konuştu.