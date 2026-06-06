Karı koca aynı hastalıktan aynı gün ameliyat oldu: Şimdi 20, 22, 25 yaşları seviyesine indi...

Büyük taşlar uzun süre kaldığı zaman devamlı kronik inflamasyon yaparak safra keseninin mukozasında harabiyete yol açıyor. Bu, zamanla kanserleşmeye de yol açabiliyor, yüzde yüz bir şey değil ama böyle bir ihtimal var. Yemeniz, içmeniz, hareketiniz, uyumanız her şeyiniz kontrollü olacak. Eski yeme düzeni biraz bozulduğu için kişilerin de daha kolaylarına geliyor, ‘Fast food yiyelim ya da dışarıdan getirelim.'. Bunlara çok dikkat etsinler. Ağır yağlı yiyecekler özellikle doymamış yağlı besinler bunlar zarar veren şeyler. Eskiden 35 yaşın altında pek görmezdik, erkek nüfus hele çok daha azdı, şimdi onlarda da çok sık görmeye başladık. Geçen geldi; 20 yaşında, başkası 22 yaşında o kadar küçük yaşta gelmeye başladılar ki. Genç yaşta bakıyorsunuz metabolik sendrom, kolesterol yüksekliği, obezite bazen tansiyon genç nüfusun buna çok dikkat etmesi lazım" dedi.