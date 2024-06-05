Yine gündüz kuşağı yine skandal! Zahide Yetiş’in programına çıkan baba canlı yayında kızını dövdü
Aile yapısına dinamit döşeyen gündüz kuşağı programlarında skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak Zahide Yetiş’in programına çıkan bir baba canlı yayında kızını dövdü.
RECEP YEŞİL
Reyting için ne kadar pislik varsa televizyona çıkararak mide bulandıran gündüz kuşağı programlarında rezillikler devam ediyor.
Son skandal bu kez Zahide Yetiş’in programında yaşandı.
Bir süredir programa çıkan Yusuf isimli kişi canlı yayında kızına dayak attı.
Rezil olayın ardından kamera hemen başka bir tarafa yönelirken, Zahide Yetiş dayakçı babayı “Sizi burada istemiyorum” diyerek stüdyodan çıkardı.
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Programın hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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