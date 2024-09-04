Yine geldi o ABD gemisi! Deprem mi olacak?

Mevlüt Tezel, ABD Donanması'na ait bir geminin İzmir'e demirlemesi üzerine komplo teorilerinin sosyal medyada yeniden dolaşıma girdiğini yazdı. Tezel, HAARP teknolojisiyle depremlerin tetiklendiğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti. ABD'de komplo teorilerine dayalı belgesel serilerinin ilgi gördüğüne dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Tezel, bu tür iddiaların toplum üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu vurguladı. Mevlüt Tezel, şunları kaydetti:

"ABD Donanması'na ait USS Warp gemisi İzmir'e demirledi, komplo teoricilere sosyal medyada "İzmir'de deprem olacak", "Ne zaman ABD'ye ait bir gemi Türkiye'ye gelse akabinde doğal felaket oluyor" gibi paylaşımlar yapmaya başladı.

Ülkece komplo teorilerini, olayları gizemli nedenlere bağlamayı çok seviyoruz!

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini de İstanbul Boğazı'na demirleyen ABD gemisindeki HAARP teknolojisiyle tetiklendiği iddia edilmişti.

'Yapay deprem' yaratıldığına inanan binlerce insan sosyal medyada bu iddiaları destekleyen yorumlar paylaşmıştı.

İstanbul'daki gemiden tuşa basıldığını ve büyük bir enerjinin Marmara'daki bütün fayları es geçip 1028 km uzakta bulunan Kahramanmaraş'taki fayı tetiklediğine inanmamızı isteyenler şimdi yine devrede.

HAARP, Türkçe karşılığı 'Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı' olarak bilinen, ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir proje.

Yetkililere göre HAARP araştırmalarının füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları var.

Daha önce de bu konuya değindim: Uzmanlar HAARP teknolojisiyle yapay deprem yaratılmayacağını söylüyor.

Depremi tetikleyecek bir enerji yaratmak için yüzbinlerce atom bombasının patlatılması gerekiyor.

Peki, insanların doğrudan müdahalesiyle deprem üretmek mümkün mü? Ünlü ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise konuyla ilgili şu yanıtı veriyor:

"Kimi uzmanlara göre, nükleer bombalarla üretilen sarsıntılar ya da derin madencilik faaliyetleri fay hatları üzerinde belirli etki yaratabilir. Ancak bunun yüksek sismik hareketlere dönüştüğü yönünde bugüne kadar kanıtlanmış bir bilgi yok."

BU BİR SEKTÖR

AFAD da bu iddiaların gerçek dışı olduğuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı lakin başta da belirttiğim gibi komplo teorilerine inanan çok insan var.

Özellikle pandemi döneminden itibaren komplo teorisyenlerin mantıksız açıklamaları büyük ilgi görüyor.

YouTube'da ekonomiden doğal afetlere, salgınlara kadar birçok konuda kıyamet, kriz, savaş, kıtlık, doğal afet senaryoları üreterek halkı geren, psikolojisini bozan fenomen ve YouTuber'lar var.

Bunların tek bir amacı var, o da çok tıklanıp para kazanmak.

O yüzden beyne aşıyla çip takılmasından ABD gemisinin ürettiği yapay depremlere kadar birçok konuda ilgi çekecek her türlü palavrayı paylaşıyorlar.

Bu bir sektör! ABD'de 'Kıyameti Bekleyenler' diye belgesel serileri bile var.

YouTube palavracılarının toplum üzerindeki etkileri tahmin edilenin de çok üstünde!

RTÜK'ün komplo teorici hesaplarla ilgili bir çalışma yapmasında fayda var!"

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