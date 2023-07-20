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Gündem Yine gaf yine gaf! YSP’li Beştaş vekil olduğu şehire Fransız!
Gündem

Yine gaf yine gaf! YSP’li Beştaş vekil olduğu şehire Fransız!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 10:38:00 -
Yine gaf yine gaf! YSP’li Beştaş vekil olduğu şehire Fransız!

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP/YSP’nin Erzurum milletvekili Meral Danış Beştaş gaflarına devam ediyor. Seçimde Erzurum’dan milletvekili çıkaran HDP/YSP’nin bölgeye olan yabancılığı gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, şehre olan yabancılığını bir kere daha gösterdi.

Seçim sürecinde Yakutiye ilçesine giderek “Palandöken seçim büromuzu açtık” diyen Beştaş, şimdi de Aziziye ilçesini mahalle zannetti.

YSP’li Beştaş, yaptığı açıklamada, “Erzurum Aziziye Mahallesi’nde halk aylardır evlerini teslim almayı bekliyor. Aziziye Mahallesi sakinleri evlerini teslim alana kadar da peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

İki defa tekrarladığı yanlışıyla Aziziye ilçesini Aziziye Mahallesi olarak telaffuz eden Beştaş, Erzurum’un ilçelerini bile bilmediğini gözler önüne serdi.

PKK'NIN BODRUMLARINI DAHA İYİ BİLİYOR

Meral Danış Beştaş, HDP’den Adana Milletvekili olduğu dönemde, Güneydoğu illerinde hendek terörü gerçekleştirdikten sonra bina bodrumlarına saklanan PKK’lı teröristlerle temas kurmuştu. Beştaş, PKK’lılarla telefon görüşmesi yapmıştı.

Beştaş, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Suç işlemeye alanen tahrik etmek’,’Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ ve ‘Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma’ suçlarından 8 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında 3 ay Marmara Cezaevi’nde tutuklu kalmıştı.
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