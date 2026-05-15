  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz ABD'ye güvenmiyoruz CHP’nin ülkücüsü Enginyurt’tan ters manyel! ‘İktidar CHP üzerinden gündem değiştirmeye çalışıyor’ deyip gündem değiştirmeye kalktı! Trump'tan Pekin dönüşü şok açıklamalar! "İran'ın askeri gücünü haritadan sildik!" Fatih Atik kulisleri kızıştıracak soruyu sordu! Para miktarı güncellenecek mi? Türkiye sayılı ülkeler arasına girecek Yerli Doppler cihazı müjdesi TBMM'deki taciz davasında ara karar çıktı Alman demokrasisi: Merz’i protesto etti yaka paça dışarı aldılar AK Partililer hazırladı Türk Kızılay Kanunu Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TDT Zirvesi’nde Türk dünyasına çağrı: İş birliğimiz artmalı CHP’nin emiri, tüm belge ve yazışmaları inkar etti ve gürledi: Hodri meydan; biz buradayız ve dimdik ayaktayız!
Eğitim YÖK'ten öğrenim ücreti iddialarına tokat gibi yanıt! Yabancı öğrenci ücretleri hakkında o haberlere sert yalanlama!
Eğitim

YÖK'ten öğrenim ücreti iddialarına tokat gibi yanıt! Yabancı öğrenci ücretleri hakkında o haberlere sert yalanlama!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YÖK'ten öğrenim ücreti iddialarına tokat gibi yanıt! Yabancı öğrenci ücretleri hakkında o haberlere sert yalanlama!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerden daha düşük ücretle okutulması yönünde talimat verildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu

YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine "yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması" yönünde talimat verildiği iddialarını yalanladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Bazı basın organlarında yer alan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine 'yabancı öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin Türk öğrencilerden düşük tutulması' yönünde talimat verdiği iddiası tamamen asılsızdır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretleri, ilgili üniversitelerin mütevelli heyetleri tarafından belirlenmektedir.

YÖK'ün vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır. 19 Aralık 2025 tarihli yasal düzenleme sonrasında ise yalnızca hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücret artışlarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu düzenleme, ücretlerin başlangıç seviyesini belirlemeye değil ara sınıflardaki artış oranlarına ilişkindir."

Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok
Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok

Ekonomi

Emekli maaşına emsal karar! Artık af yok

KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur...
KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur...

Gündem

KPSS şartı yok! Kamuya 26 bin 42 yeni personel alımı yapılacak! Temizlik, güvenlik, şoför, memur...

Kimsenin kimseden haberi yok! ABD’nin ayarlarını bozdu
Kimsenin kimseden haberi yok! ABD’nin ayarlarını bozdu

Dünya

Kimsenin kimseden haberi yok! ABD’nin ayarlarını bozdu

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcıya geçit yok! 100 metrelik ağ operasyonla sudan çıkarıldı!
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcıya geçit yok! 100 metrelik ağ operasyonla sudan çıkarıldı!

Yerel

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcıya geçit yok! 100 metrelik ağ operasyonla sudan çıkarıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23