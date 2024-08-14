Yine FIFA engeli! Antalyaspor'un başı dertten kurtulmuyor

240 gündür devam eden transfer yasağını geçtiğimiz günlerde yaptığı ödemeler ile kaldırmayı başaran Antalyaspor’a bir şok daha.

Geçtiğimiz sezonun Nisan ayında Antalyasporlu zymer Bytyqi alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini sona erdirmişti.

YİNE TRANSFER YASAĞI

Belçikalı futbolcunun şikayetçi olmasıyla harekete geçen FIFA müfettişleri Antalyaspor’a yeniden transfer yasağı getirdi.

Antalyaspor’dan 3 aylık alacağı bulunan Zymer Bytyqi’nin sözleşmesinin sonuna kadar olan maaşı ve gecikme faizi ile beraber 2.2 milyon euroya yakın bir ücret alması bekleniyor.

TRANSFER ŞİMDİLİK YATTI

Teknik direktör Alex de Souza’nın çok istediği Andros Townsend ile sonunda anlaşmaya varan Akdeniz ekibinin oyuncuya resmi imza attıramayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan 27 yaşındaki sol kanat toplamda 2 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

HALA KULÜPSÜZ

Zymer Bytyqi yeni sezon için şuana kadar herhangi bir kulüple anlaşmadı.