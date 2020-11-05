Yine Erdoğan’ı hedef gösterdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak fotoğrafı yapan Le Point, “Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı’nın korkaklığı. Yalnız mıyız?” sözlerini kullandı. Fransa’da ‘İslamist’ kelimesi, basın ve siyasetçiler tarafından terör ile bağdaştırılarak kullanılıyor. Derginin sosyal medya hesabından da içeriğe ilişkin paylaşımda bulunularak, “Fransa İslamcı enternasyonal ile karşı karşıya. 2015 saldırılarının ardından dayanışmadan uzak olan Fransa, bugün her taraftan saldırıya uğruyor” denildi.



Daha önce de hedef gösterdi



Le Point, daha önce “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin vermeli mi” ifadelerini kullanmıştı. Türkiye düşmanı dergi ayrıca, “Erdoğan ensemizde, abone olarak bize yardım edin” diyerek de abonelerinden destek talebinde bulunmuştu.