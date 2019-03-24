Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki çocuk vuruldu Kahramanmaraş'ta bir düğünde maganda kurşunu isabet eden 8 yaşındaki T.U.G. ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düğünde "maganda" kurşunu isabet eden 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Taşburun Mahallesi'nde yapılan düğünde silahla havaya ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşun 8 yaşındaki T.U.G'ye isabet etti. Yaralanarak yere düşen T.U.G, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karnından yaralanan T.U.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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