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Dünya

Yine damarlarına bastık! Alman basınından Türkiye'ye karşı skandal açıklama

Türkiye'nin PKK ve YPG'yi NATO nezdinde terörist sınıfına alınmasını istemesi alman basınını rahatsız etti. Bunun üzerine Türkiye'nin NATO'nun yeni Doğu Avrupa Savunma Planı'nı bloke ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:20:00 - 2020-06-16 14:45:31
Yine damarlarına bastık! Alman basınından Türkiye'ye karşı skandal açıklama

Alman DPA haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde bazı NATO yetkilileri, Türkiye'nin Polonya ile Baltık ülkelerini kapsayan İttifak'ın yeni Doğu Avrupa Savunma Planı'nı kabul etmesini engellediğini iddia etti.

İddiaya göre Ankara, planı onaylaması karşılığında bölgedeki çıkarlarının daha fazla desteklenmesini istiyor. Türkiye'nin talepleri arasında PYD ve YPG gibi oluşumların 'terör örgütleri' listesine alınması var.

Ancak NATO üyesi bazı ülkeler söz konusu yapıları terör örgütü olarak kabul etmeyi reddediyor.

Planın Rusya'ya karşı caydırıcı etkisi olması nedeniyle NATO için önemli olduğu belirtiliyor.

Söz konusu plan bir kriz veya saldırı durumunda tehdit altındaki müttefiklerin nasıl desteklenmesi gerektiğini ayrıntılı olarak belirliyor.

Rusya'nın 2014'te Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak etmesinin ardından Polonya ve Baltık ülkelerinin benzer tehditleri yaşayabilecekleri ve bunun için söz konusu planın çok önemli olduğu dile getirildi.

İddialarla ilgili NATO makamları açıklama yapmazken bir NATO sözcüsü, ittifakın tüm müttefikleri savunmayı planladığını söylemekle yetindi.

"NATO'daki Türk temsilciliği ise İttifak için hassas ve gizli konuların haber konusu olmasını uygun görmüyoruz." açıklamasıyla söz konusu iddialara tepki gösterdi.

İttifak içerisinde herhangi bir planın kabul edilebilmesi için kararların oy birliğiyle alınması gerekiyor.

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Yorumlar

Ulvi

Teröriste terörist demeni istiyoruz.Terörist seviciler.Fazla bir şey değil?
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