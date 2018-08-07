Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini arkadaşı buldu

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Konya Meram ilçesi Akyokuş mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde iş yerinden teyzesini tren garına bırakmak için izin alan Emrecan Yıldırım (24) gece evine dönmeyince ailesi durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Dünden beri ailesinin ulaşamadığı Emrecan Yıldırım’ın arkadaşı M.A.Ş., daha önceden arkadaşıyla gittiği seyir tepesine giderek Emrecan Yıldırım'ın orada olup olmadığını kontrol etti. Bu sırada M.A.Ş., Emrecan Yıldırım’ın babasına ait olduğu öğrenilen otomobili park halinde gördü. Otomobilin yanına giden M.A.Ş., Emrecan Yıldırım’ı sürücü koltuğunda hareketsiz olarak yattığını gördü.

İddiaya göre, M.A.Ş., Emrecan Yıldırım'ın yanında ve karnında çakmak gazı tüplerini dışarıya atarak, arkadaşını arka koltuğa geçirip hastaneye gitmek istedi. Olayın ardından şoka girdiğini öne süren M.A.Ş., daha sonra durumu 112 çağrı merkezini aradı ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Emrecan Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİL YAKININDA 3 ADET ÇAKMAK GAZI TÜPÜ BULUNDU

Olayın ardından polis ekipleri gencin cansız bedeni ve otomobil üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında aracın her iki yanında da ikisi dolu diğeri boş olmak üzere 3 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Emrecan Yıldırım’ın olay yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Hayatını kaybeden gencin arkadaşı M.A.Ş., olayın ardından polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.