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Dünya Yine burnunu soktu! Miçotakis'i ayakta alkışlayan ikiyüzlü ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı
Dünya

Yine burnunu soktu! Miçotakis'i ayakta alkışlayan ikiyüzlü ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan’ı bölgede barış ve güvenlik için birlikte çalışmaya ve aralarındaki ayrılıkları diplomatik yoldan çözmeye çağırdı. Miçotakis'e kendi kongrelerinde küstah açıklamalar yaptıran ABD'nin Türkiye'nin tepkisinin ardından 'müttefik olduğu' aklına gelmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 03:00:00 -
Yine burnunu soktu! Miçotakis'i ayakta alkışlayan ikiyüzlü ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde giderek tırmanan Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Atina’yı hedef alan açıklamalarıyla ilgili sorusunu elektronik posta üzerinden yazılı olarak yanıtladı.

Tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve bunların korunması gerektiğini vurgulayan sözcü, “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye’yi bölgede barış ve güvenliğin muhafazası için birlikte çalışmaya ve aralarındaki görüş ayrılıklarına diplomatik yoldan çözümler üretmeye teşvik etmeyi sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Müttefiklerimizi, gerilimleri daha da arttırabilecek söylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” diyen sözcü, hem Yunanistan hem Türkiye’nin güçlü ortaklar ve ABD’nin kilit NATO müttefikleri olduğunu vurguladı.

Küstah tehdit!

Ege Denizi'ndeki gayri askeri statüdeki adalara silah yığan Yunanistan'dan kışkırtıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli Koramiral Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." tehdidinde bulundu.

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