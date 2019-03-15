Yine Boeing! Acil iniş yaptı Rusya'da Boeing 737-800 tipi uçak motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı.

Rusya'nın kuzeyinde Boeing 737-800 tipi uçağın motor arızası sebebiyle acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi. Uçakta 155 kişinin bulunduğu aktarıldı.

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