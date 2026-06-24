  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hollanda'dan Suriye çıkarması Türkiye'nin hayalet köyü yeniden canlanıyor Türkiye'de karpuz kabukları çöpe atılıyor ancak... Böyle diz ağrısı sabaha tamamen yok oluyor, sorun son buluyor Topuk kanıyla erken tanı: SMA'da hayat kurtaran adım Türkiye'nin o sınır bölgesinde 'Sarı altın' hasadı başladı: Kilosu 85 liradan satılıyor.. Dev para girişi...
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla, bir evin içine girerek bir kişinin ölümüne yol açan Model 3 kazasında FSD'nin aktif olduğunu doğruladı. Şirket, sürücünün gaz pedalına basarak sistemi devre dışı bıraktığını söyledi...

#1
Foto - Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla, Teksas'ta bir evin duvarından içeriye girerek 76 yaşındaki bir kadının ölümüne neden olan Model 3 kazasında şirketin FSD (Full Self-Driving - FSD) sisteminin doğrudan sorumlu olduğu yönündeki iddialara karşı çıktı. Şirketin yapay zeka ekibinin başındaki isim Ashok Elluswamy, kazanın yaşandığı sırada FSD'nin aktif olduğunu, sürücünün ise sistemi manuel olarak devre dışı bıraktığını söyledi. Elluswamy, sürücünün gaz pedalına yüzde 100 oranında bastığını söyledi.

#2
Foto - Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla'nın paylaştığı verilere göre 44 yaşındaki sürücü Michael Butler, kaza sırasında aracı yaklaşık 117 km/s hıza çıkardı. Elluswamy, sürücünün gaz pedalını sonuna kadar bastığını ve çarpışmanın ardından da pedalın basılı kalmaya devam ettiğini belirtti.

#3
Foto - Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla CEO'su Elon Musk da olayın ardından yaptığı paylaşımda “FSD, mahalle sokaklarında yavaş sürer. Bu ise yüksek hızlı bir kazaydı!” ifadelerini kullanarak sistemin tek başına böyle bir sonuca yol açtığı iddialarını reddetti.

#4
Foto - Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla'nın son açıklaması, kazanın yaşandığı anda FSD'nin devrede olduğunu doğrulaması açısından dikkat çekiyor. Daha önce sürücünün polise verdiği ifadede aracın Autopilot modunda olduğunu söylediği aktarılmıştı. Tesla da sistemin aktif olduğunu ancak sürücünün gaz pedalına tam güç uygulayarak sistemi geçersiz kıldığını savunuyor. Şirketin açıklaması, kazanın temel nedeninin bir sürücü hatası olduğu yönünde olsa da olayla ilgili soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırmış değil. Özellikle sürücünün neden böylesine ani ve agresif bir müdahalede bulunduğu konusu halen yanıt bekliyor.

#5
Foto - Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla'nın sürüş destek sistemleri halihazırda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) incelemesi altında bulunuyor. Kurum, FSD'nin olumsuz koşullarda yolu doğru şekilde algılayıp algılayamadığını ve sürücüleri yeterince uyarıp uyarmadığını araştırıyor. NHTSA, Teksas'taki ölümcül kazayla ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı. Gaz pedalına basılması Tesla'yı tamamen aklar mı? Kazanın ardından ortaya çıkan en önemli tartışma noktası, sürücünün gaz pedalına sonuna kadar basmış olmasının Tesla'nın sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı. Evet, sürücü gaza sonuna kadar bastığı için sistem devreden çıktı ve kaza oldu. Ancak belki de asıl soru, deneyimli bir sürücünün neden gaza sonuna kadar basıp aracı duvara doğru sürdüğüdür. Belki de sürücü, FSD’nin beklenmedik bir davranış gerçekleştirmesinin ardından hızlı bir müdahalede bulundu ve yanlış pedala bastı. Bu senaryoda sürücü hatası bulunmasına rağmen, sürüş destek sistemlerinin sürücüyü pasif hale getiren yapısının da olayda dolaylı rol oynadığı ileri sürülüyor. Benzer bir tartışma daha önce Florida'da görülen ve Autopilot kullanılan ölümcül bir kazada da yaşanmıştı. 2025 yılında bir jüri, sürücünün açık hatalarına rağmen Tesla'yı da kısmen sorumlu bularak şirkete karşı 243 milyon dolar ceza kesmişti.

#6
Foto - Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla gibi çoğu kısmi otonomi sunan markalar genellikle Seviye 2 veya benzer skaladaki bir yazılımı kullanıyor. Bu sistemler sürücün her zaman kontrolü devreye alabilecek dikkatte olmasını gerektiriyor. Sistemlerin yüzlerce kez sorunsuz çalışmış olması riskleri düşürmüyor. Zira kazanın ve hatanın sadece bir kere olması yeterlidir. - Kaynak: donanimhaber.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
O ilimizde ormanlara giriş yasak!
Aktüel

O ilimizde ormanlara giriş yasak!

Bartın’da hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenirken orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ..
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi
Gündem

Başörtülü kadınlara zorbalık bitmiyor! Müslüman genç kızları gören 80’lik yobaz kriz geçirdi

Tesettürlü kadınların Mersin'de yaşadıkları sitede havuza alınmadıklarının ortaya çıkmasının hemen ardından sosyal medyada “Kapalılar imha e..
Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!
Gündem

Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye oturumunda, Türkiye’yi karalamak için kuyruğa giren..
Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek
Gündem

Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki bir sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23