Tesla'dan ölümcül kaza ile ilgili açıklama: Sürücü gaza bastı... Araç detayı ortaya çıktı

Tesla'nın sürüş destek sistemleri halihazırda ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) incelemesi altında bulunuyor. Kurum, FSD'nin olumsuz koşullarda yolu doğru şekilde algılayıp algılayamadığını ve sürücüleri yeterince uyarıp uyarmadığını araştırıyor. NHTSA, Teksas'taki ölümcül kazayla ilgili de ayrı bir soruşturma başlattı. Gaz pedalına basılması Tesla'yı tamamen aklar mı? Kazanın ardından ortaya çıkan en önemli tartışma noktası, sürücünün gaz pedalına sonuna kadar basmış olmasının Tesla'nın sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırıp kaldırmadığı. Evet, sürücü gaza sonuna kadar bastığı için sistem devreden çıktı ve kaza oldu. Ancak belki de asıl soru, deneyimli bir sürücünün neden gaza sonuna kadar basıp aracı duvara doğru sürdüğüdür. Belki de sürücü, FSD’nin beklenmedik bir davranış gerçekleştirmesinin ardından hızlı bir müdahalede bulundu ve yanlış pedala bastı. Bu senaryoda sürücü hatası bulunmasına rağmen, sürüş destek sistemlerinin sürücüyü pasif hale getiren yapısının da olayda dolaylı rol oynadığı ileri sürülüyor. Benzer bir tartışma daha önce Florida'da görülen ve Autopilot kullanılan ölümcül bir kazada da yaşanmıştı. 2025 yılında bir jüri, sürücünün açık hatalarına rağmen Tesla'yı da kısmen sorumlu bularak şirkete karşı 243 milyon dolar ceza kesmişti.