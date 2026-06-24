  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'ın açıklaması piyasaları salladı, altın ve gümüş fiyatları tepe taklak oldu! Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat Sarı lacivertlilerde kriz! Fenerbahçeli yıldızdan haber alınamıyor Mezarlığı buldozerle yerle bir ettiler! Alçakların ölüye bile saygısı yok Yarardan çok zarar mı? Peeling ne işe yarar, nasıl uygulanır? Çok ama çok şaşıracaksınız Dursun Özbek'ten ani karar! Resmen düğmeye bastı Dursun Başkan...
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

Yaz sıcakları geldi ve çareler aranmaya başlandı...

#1
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

Bunaltıcı yaz geceleri kaliteli uykuyu adeta lüks haline getiriyor. Gece boyunca terleyerek uyanıyor, sabaha yorgun başlıyorsanız yalnız değilsiniz. Uzmanlara göre yatak odasını doğru şekilde düzenleyerek sıcak havalarda da rahat bir uyku mümkün.

#2
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

Uyku bilimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan davranışsal uyku tıbbı uzmanı Dr. Wendy M. Troxel, sıcak yaz gecelerinde daha iyi uyuyabilmek için kendi yaşamında da uyguladığı yöntemleri paylaştı. Troxel'e göre yaz aylarında uyku süresinin azalmasının en önemli nedenlerinden biri, beynin aşırı sıcak ortamda dinlenme moduna geçmekte zorlanması. İşte uzman ismin önerdiği dört etkili çözüm...

#3
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

1. Yatakta Serinlik Sağlayan Destekler Kullanın Dr. Troxel'in vazgeçemediği ürünlerin başında yatak soğutma pedleri geliyor. Bu ürünler, vücut ısısının yatakta birikmesini önleyerek daha serin bir uyku ortamı oluşturuyor. Ayrıca yaz aylarında tamamen yorgansız uyumak yerine katmanlı bir düzen tercih etmek öneriliyor. İnce bir çarşaf ve hafif bir yazlık yorgan kullanmak hem konfor hem de güven hissi sağlıyor. Gece boyunca ihtiyaç duydukça katmanları azaltmak ise sıcaklık kontrolünü kolaylaştırıyor.

#4
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

2. Doğal Kumaşlardan Vazgeçmeyin Uzmanlara göre yaz gecelerinde kullanılan kumaşlar uyku kalitesini doğrudan etkiliyor. Pamuk, keten ve bambu gibi doğal liflerden üretilen yatak takımları, nemi emerek hava dolaşımını artırıyor. Aynı şekilde hafif ve nefes alabilen pijamalar tercih etmek de vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı oluyor.

#5
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

3. Klimaya Alternatif Bir Çözüm Deneyin Evinizde klima yoksa veya klima kullanımından rahatsız oluyorsanız, yalnızca havayı dolaştıran vantilatörler yeterli olmayabilir. Dr. Troxel, oda sıcaklığını düşürmeye yardımcı olan buharlaştırıcı soğutucuları öneriyor. Soğuk su veya buz desteğiyle çalışan bu cihazlar, ortama daha serin bir hava vererek uyku için ideal sıcaklığın korunmasına katkı sağlıyor.

#6
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

4. Akşam Saatlerinde Işığı Azaltın Yazın geç kararan havalar da uyku düzenini olumsuz etkileyebiliyor. Troxel'e göre akşam saatlerinde güneş gözlüğü kullanmak bile beynin geceye hazırlanmasına yardımcı olabilir. Eve dönüldüğünde ışıkları kısmak ve kalın perdelerle ortamı karartmak ise melatonin salgısını destekleyerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor.

#7
Foto - Klimayı unutturan yöntem... Klimanız yoksa bu gerçek çözüm katkı sağlayacak: Sıcaktan uyuyamayanlar dikkat

Uzmanlara göre birkaç basit değişiklikle yatak odasını yaz sıcağına karşı daha konforlu hale getirmek ve sıcak gecelerde bile kesintisiz uyumak mümkün.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman yetkili itiraf etti: Türkiye’yi örnek alıyoruz
Gündem

Alman yetkili itiraf etti: Türkiye’yi örnek alıyoruz

Almanya’nın Denizcilik Ekonomisi ve Turizmden Sorumlu Hükümet Koordinatörü Christoph Ploss, Türkiye ile Almanya arasındaki turizm bağlarının..
E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi
Gündem

E-5'te korkunç kaza: Yangına giden itfaiye aracı devrildi

Silivri’de çıkan arpa tarlası yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracı, E5 karayolu Büyükçekmece Celaliye Mahallesi mevkiinde bir tomo..
Nihat Doğan’ın Fatih Ürek'li Naim Hoca anısı, Erzurum’u ayağa kaldırdı: Özür dile ahlaksız!
Gündem

Nihat Doğan’ın Fatih Ürek'li Naim Hoca anısı, Erzurum’u ayağa kaldırdı: Özür dile ahlaksız!

Türkücü Nihat Doğan’ın, İbrahim Erkal’ın Fatih Ürek ile birlikte Erzurum’un sevilen hocası Naim Gölleroğlu’nu ziyaretinde yaşandığını iddia ..
Hasat yangını! 15 dönüm arpa ve buğday kül oldu
Yerel

Hasat yangını! 15 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Kütahya Tavşanlı'da traktörle hasat yapıldığı sırada çıkan yangında yaklaşık 15 dönüm arpa ve buğday ekili alan zarar gördü...
Ankara'da feci kaza: Belediye otobüsü önce otomobile sonra yayaya çarptı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Gündem

Ankara'da feci kaza: Belediye otobüsü önce otomobile sonra yayaya çarptı! 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Başkentte EGO otobüsünün önce ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. ..
İşgalciler, Filistin'in parasına çöktü
Dünya

İşgalciler, Filistin'in parasına çöktü

Filistin, kandan beslenen terör devleti İsrail'in 11 milyar dolarlık varlığını alıkoymasının ardından uluslararası topluma çağrı yaptı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23