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Gündem İşte firarilerin 'Sözcü'sü: Fondaşlara para da talimat da Londra’dan!
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İşte firarilerin 'Sözcü'sü: Fondaşlara para da talimat da Londra’dan!

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İşte firarilerin 'Sözcü'sü: Fondaşlara para da talimat da Londra’dan!

Mutlak butlan kararının ardından kontrolünü iyice yitirip iktidara kin kusan, mahkemece göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da linç eden fondaş medyaya talimatın ve paranın İngiltere’den geldiğine kuşku kalmadı. ‘FETÖ’ye bilerek yardım etmek’ten hakkında yakalama kararı çıkarılan Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’la suçlanan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun da Londra’ya kaçmaları dikkat çekti.

20. Dönem Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker de bu durumun kafaları kurcaladığını vurguladı. Diker, şu açıklamalarda bulundu: “Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın ‘FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek’  suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin kritik bir karara imza attığını gördük.

Daha önce ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Akbay hakkında bu kez yakalama kararı çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Ancak Akbay’ın da Mahiroğlu’nun da Türkiye’de olmadığı anlaşıldı. Akbay’ın da Mahiroğlu’nun da Londra’da olduğu belirlendi. Bu, çok manidar değil mi? Uyan aziz milletim uyan!”

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Yorumlar

Ali

Madem ki içeride hayinlik var sözcü gazetesi niye kapatma davası açılmaz? Halk TV de kapatılması gerekir Türkiye niye böyle Hayinlere fırsat veriyor anlamak çok zor. Avrupa'da devlet aleyhine yap göreyim Yaşatmaz yeni o bina hiç anlamasın üzerine yıkılır. Bizde hayinlik hırsızlık rüşvet dolandıcılık yalan iftira vatanhayinliği yap sorun Yok cezası bile yok. Birde gider Avrupa ya şikayet eder seni. Avrupa'da ol göreyim seni demokrasi ne demek

Emre

Ulan Tanzimattan bu yana içimizdeki hainler hep İngiltereye kaçıyorlar. Alçak İngiliz siyasetçiler bunlara niye yol verir acaba. Son dönem de Osmanlıya ihanet eden sadrazamlarda sıkışınca ya İngiliz yada Fransız büyükelçisine sığınırlardı... Hainlerin sığınağı İngiltereye gereken yapılmalıdır
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