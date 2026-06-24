İşte firarilerin 'Sözcü'sü: Fondaşlara para da talimat da Londra’dan!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mutlak butlan kararının ardından kontrolünü iyice yitirip iktidara kin kusan, mahkemece göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da linç eden fondaş medyaya talimatın ve paranın İngiltere’den geldiğine kuşku kalmadı. ‘FETÖ’ye bilerek yardım etmek’ten hakkında yakalama kararı çıkarılan Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’la suçlanan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun da Londra’ya kaçmaları dikkat çekti.
20. Dönem Manisa Milletvekili ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Tevfik Diker de bu durumun kafaları kurcaladığını vurguladı. Diker, şu açıklamalarda bulundu: “Sözcü’nün sahibi Burak Akbay’ın ‘FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin kritik bir karara imza attığını gördük.
Daha önce ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Akbay hakkında bu kez yakalama kararı çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığını bildirdi. Ancak Akbay’ın da Mahiroğlu’nun da Türkiye’de olmadığı anlaşıldı. Akbay’ın da Mahiroğlu’nun da Londra’da olduğu belirlendi. Bu, çok manidar değil mi? Uyan aziz milletim uyan!”