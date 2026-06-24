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Ekonomi Dünyanın ilk dolar trilyoneriydi: Artık değil!
Ekonomi

Dünyanın ilk dolar trilyoneriydi: Artık değil!

Yeniakit Publisher
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Dünyanın ilk dolar trilyoneriydi: Artık değil!

Kısa süre önce dünyanın ilk trilyoneri unvanını alan ABD’li işadamı Elon Musk’ın serveti, SpaceX hisselerindeki sert düşüş ve Tesla paylarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle trilyon dolar eşiğinin altına indi. Musk’ın serveti, yaşanan değer kayıpları sonrası 962 milyar dolar seviyesine geriledi.

SpaceX hisselerindeki sert değer kaybı ve Elon Musk’ın Tesla’daki 116 milyar dolarlık hisselerine getirilen yeni kısıtlamalar, Musk’ın servetini “trilyon dolar kulübünün” altına çekti.

Elon Musk, 12 Haziran’da SpaceX’in halka arz edilmesiyle birlikte servetini 1,1 trilyon dolara çıkararak dünya tarihinde dolar trilyoneri unvanına ulaşan ilk kişi olmuştu. Ardından roket üreticisinin hisseleri 16 Haziran’daki işlem gününde yüzde 40 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Musk’ın net serveti kısa süreliğine rekor kırarak 1,45 trilyon dolara kadar yükseldi.

YÜZDE 31 DEĞER KAYBETTİ

Ancak bu durum uzun sürmedi ve SpaceX hisseleri salı gününe kadar yüzde 31 değer kaybetti. Bu düşüş ile Musk’ın Tesla’daki 116 milyar dolarlık hisselerine getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle dünyanın en zengin kişisi trilyoner olarak kalamadı.

Musk’ın serveti, salı günü kapanışı itibarıyla tahmini 962 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Geçen salı günü Musk, 2018 yılında CEO performans ödülü kapsamında aldığı Tesla hisse opsiyonlarının tamamını kullanabilmek için gerekli kullanım bedelini karşılamak amacıyla Tesla hisselerinin 7,1 milyar dolarlık bölümünden vazgeçti.

 

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