Yine bir köpek skandalı! Başıboş köpeklere çözüm yok mu?

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan Ramazan Tuncer, başıboş köpeklere çare bulunmasını isteyerek, yetkililere seslendi.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ramazan Tuncer isimli vatandaş, benzin almak için motosikletiyle benzin istasyonuna girdi. Tuncer’in benzin istasyonuna girdiği esnada başıboş dolaşan sokak köpekleri, Tuncer’in yanına gelerek saldırdı. O sırada istasyonda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri olaya müdahale etmeye çalışırken, köpeklerden birisi Tuncer’in bacağından ısırdı. Acı içerisinde kıvranan Tuncer’in yardımına bekçiler koştu. Olay yerinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan Tuncer, kendi imkânları ile Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu.

“Saldırgan köpekleri görmek istemiyorum”

Benzin almak için petrole girdiğim anda başıboş şekilde dolaşan 5 köpeğin kendisine saldırdığını ve 2 tanesinin bacağından ısırdığını belirterek, "Acı içerisinde kıvrandım. Kendim motorla hastaneye gittim ama motoru zor kullandım. Hastanede gerekli müdahale yapılarak taburcu edildim. Başıma gelen olay yüzünden işe gidemedim. Ben günlük çalışan bir işçiyim. Nerede iş olursa oraya giderim ve bacağım yaralı olduğu için çalışamadım. Bu durumun tek suçlusu ise başıboş köpeklerin sokakta dolaşmalarına müsaade eden yetkililerdir. Artık sokakta başıboş gezen, saldırgan köpekleri görmek istemiyorum. Yetkililerin sesimi duymasını ve gerekeni yapmalarını istiyorum” dedi.