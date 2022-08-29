Yine başıboş köpek: 17 kişi hastaneye kaldırıldı!
Ordu'nun Ulubey ilçesinde başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran cipin yolcu minibüsü ile çarpıştığı kazada 17 kişi hastanelik oldu.
Türkiye'de başıboş köpek saldırılarına ve onların neden oldukları trafik kazalarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
Ordu'nun Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Ahmet Tahsin Çakar yönetimindeki cip, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca karşı şeride geçti.
Yolcu minibüsüne çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakar, Altınordu ilçesine seyir halinde olan Fahri Kaya (59) yönetimindeki yolcu minibüsüne yandan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.
17 kişi yaralandı
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 17 kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Altınordu-Ulubey Yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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