  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yine başıboş köpek: 17 kişi hastaneye kaldırıldı!
Yerel

Yine başıboş köpek: 17 kişi hastaneye kaldırıldı!

Ordu'nun Ulubey ilçesinde başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran cipin yolcu minibüsü ile çarpıştığı kazada 17 kişi hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 23:30:00 -
Yine başıboş köpek: 17 kişi hastaneye kaldırıldı!

Türkiye'de başıboş köpek saldırılarına ve onların neden oldukları trafik kazalarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Ahmet Tahsin Çakar yönetimindeki cip, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca karşı şeride geçti.

Yolcu minibüsüne çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakar, Altınordu ilçesine seyir halinde olan Fahri Kaya (59) yönetimindeki yolcu minibüsüne yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

17 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 17 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Altınordu-Ulubey Yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'Başıboş köpek pandemisi'ni kimse umursamıyor! 5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti
'Başıboş köpek pandemisi'ni kimse umursamıyor! 5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti

Gündem

'Başıboş köpek pandemisi'ni kimse umursamıyor! 5 ayda 16 kişi hayatını kaybetti

Linç kampanyasının ardından açıklama geldi!
Linç kampanyasının ardından açıklama geldi! "Havrita işaretliyor, köpekler zehirleniyor" iddiası yalan çıktı

Gündem

Linç kampanyasının ardından açıklama geldi! "Havrita işaretliyor, köpekler zehirleniyor" iddiası yalan çıktı

Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe
Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe

Gündem

Köpek rantçılarının rahatsız olduğu Havrita'ya skandal 'erişim engeli' kararı! Şoke eden gerekçe

İşte köpek duyarı kasanların ikiyüzlülüğü! Çocuklar ölürken değil uyurken sessiz olunur!
İşte köpek duyarı kasanların ikiyüzlülüğü! Çocuklar ölürken değil uyurken sessiz olunur!

Gündem

İşte köpek duyarı kasanların ikiyüzlülüğü! Çocuklar ölürken değil uyurken sessiz olunur!

Uzman köpek eğitmeninden köpekperestleri çıldırtacak paylaşım!
Uzman köpek eğitmeninden köpekperestleri çıldırtacak paylaşım!

Aktüel

Uzman köpek eğitmeninden köpekperestleri çıldırtacak paylaşım!

Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı! O anlar kameralara yansıdı
Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı! O anlar kameralara yansıdı

Yerel

Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı! O anlar kameralara yansıdı

Bu da oldu! Başıboş köpeklerin başına bekçi dikilecek!
Bu da oldu! Başıboş köpeklerin başına bekçi dikilecek!

Gündem

Bu da oldu! Başıboş köpeklerin başına bekçi dikilecek!

8 yaşındaki Umut'a başıboş köpekler saldırdı! 4 gündür yaşam savaşı veriyordu, sevindiren haber
8 yaşındaki Umut'a başıboş köpekler saldırdı! 4 gündür yaşam savaşı veriyordu, sevindiren haber

Gündem

8 yaşındaki Umut'a başıboş köpekler saldırdı! 4 gündür yaşam savaşı veriyordu, sevindiren haber

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23