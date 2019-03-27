Yine aynı uçak! Acil iniş yaptı

Endonezya ve Etiyopya'da düşen, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede uçuşu yasaklanan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Florida'daki Orlando Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra motorlardan birinde performans sorunu ve aşırı ısınma olduğunu kuleye bildirdi. Sonrasında havaalanına geri dönerek güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Etiyopya Hava Yolları'na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018’de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından Çin, Malezya, Endonezya, Singapur, Avustralya, Arjantin, Etiyopya, Umman, Moğolistan, Fas, Cayman Adaları Türkiye, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda İngiltere, İrlanda, ABD, Brezilya, Hindistan, Norveç ve Meksika'da bazı havayolu firmaları filolarında bulunan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarını seferden çektiklerini duyurmuşlardı.