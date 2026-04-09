  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aynısını Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Şirin Payzın da yaptı! PKK’nın Yalçın Küçük mesajında suç itirafı Al parayı ver bağımsızlığı IMF silkelenecek ülke buldu Sosyal medyadan yazıp sildiler! İran’dan kafaları karıştıran hamle Günden güne kabarıyor Almanya’da boç sarmalı Özel’in “ara seçim” çağrısına Kurtulmuş’tan yanıt: Kararı Genel Kurul verir İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı Mehmet Şimşek’ten mazot uyarısı: Eşel mobil sistemi olmasaydı 103 lirayı görecekti HAVELSAN, İtalya’dan dünyaya açılacak İşbirliğinden üretime Körfez'de Diplomasi Trafiği: Suudi Arabistan ve İran Arasında Kritik Temas Haydutlar diz çöktü
Yine aynı teraneler! Ali Mahir Başarır yine yolsuzları savundu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li belediyelere yönelik devam eden soruşturmalara ilişkin, "Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. Hiçbir somut delil olmadan bunlar yapılıyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluktan soruşturma geçiren CHP’li belediyeleri savundu. Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasını eleştirdi. "Siyaset kurumunun bir darbeyle karşı karşıya olduğunu" iddia eden Başarır, "Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. 86 milyona buradan bir kez söylüyoruz: Hiçbir somut delil olmadan bunlar yapılıyor." diye konuştu.

“CHP’Lİ VEKİLLER BELEDİYEYE ALINMADI”

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde bugün belediye başkan vekilliği seçimi yapıldığını anımsatan Başarır, CHP'li milletvekillerinin polis tarafından belediyeye alınmadığını ve gaz sıkıldığını öne sürdü.

Bursa'da millet iradesinin gasp edildiğini iddia eden Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Gündem

Gündem

Gündem

Siyaset

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gübzeyçe

Savunsun bakalım duman bacayı sardı.. Böcek ile Yalım itirafçı olmak üzere…

SELAM

İçkiyi savonur, lgbt'lileri savonan, yolsuzluk hırsızlık savonanlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23