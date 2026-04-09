Yine aynı teraneler! Ali Mahir Başarır yine yolsuzları savundu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yolsuzluktan soruşturma geçiren CHP’li belediyeleri savundu. Başarır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen kişinin İzmir Bornova Belediyesinde işe alınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınmasını eleştirdi. "Siyaset kurumunun bir darbeyle karşı karşıya olduğunu" iddia eden Başarır, "Her gün bir gözaltıyla uyanıyoruz. 86 milyona buradan bir kez söylüyoruz: Hiçbir somut delil olmadan bunlar yapılıyor." diye konuştu.

“CHP’Lİ VEKİLLER BELEDİYEYE ALINMADI”

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde bugün belediye başkan vekilliği seçimi yapıldığını anımsatan Başarır, CHP'li milletvekillerinin polis tarafından belediyeye alınmadığını ve gaz sıkıldığını öne sürdü.

Bursa'da millet iradesinin gasp edildiğini iddia eden Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.