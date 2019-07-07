Yine at gözlüğüyle baktılar! Paçavra Cumhuriyet süreli nafakaya da karşı Sayıları iki milyonu aşan nafaka mağdurlarını 'birkaç tekil örnek' olarak nitelendiren aile düşmanları çatlak sesler çıkarmaya devam ediyor. Din düşmanı paçavra Cumhuriyet'e konuşan 'ODTÜ' mezunu Prof. Feride Acar, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile topyekün mücadele edilmelidir." diyerek "Nafaka kadının en temel haklarından birisidir." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr 'ODTÜ' mezunu Prof. Dr. Feride Acar, paçavra Cumhuriyet'e konuştu. İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan 'Cinsiyet Eşitliği' uygulamasını detekleyen Acar, “Kadın hakları, kadına şiddet gibi konular bütünlüklü ele alınması gereken konular. Aile içi şiddet de bir bütünün parçası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir parçası, sonucudur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle topyekün mücadele edilmelidir. Bu konuda etkin politikalar kabul edilip, uygulamaya koyulmalıdır.” ifadelerini kullandı. 'Nafaka kadının en temel hakkıdır' Süresiz nafakanın süreli hale getirilmesi durumunda kadınların devlet fonlarından yararlanabileceğini de görmezden gelerek algı oluşturmaya çalışan Prof. Acar, nafakaya ilişkin, "Süresiz nafaka kadının en temel hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.