Yine at gözlüğüyle baktılar! Paçavra Cumhuriyet süreli nafakaya da karşı
Sayıları iki milyonu aşan nafaka mağdurlarını 'birkaç tekil örnek' olarak nitelendiren aile düşmanları çatlak sesler çıkarmaya devam ediyor. Din düşmanı paçavra Cumhuriyet'e konuşan 'ODTÜ' mezunu Prof. Feride Acar, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile topyekün mücadele edilmelidir." diyerek "Nafaka kadının en temel haklarından birisidir." ifadelerini kullandı.07 Temmuz 2019 Pazar 14:04
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
'ODTÜ' mezunu Prof. Dr. Feride Acar, paçavra Cumhuriyet'e konuştu. İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan 'Cinsiyet Eşitliği' uygulamasını detekleyen Acar, “Kadın hakları, kadına şiddet gibi konular bütünlüklü ele alınması gereken konular. Aile içi şiddet de bir bütünün parçası, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir parçası, sonucudur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle topyekün mücadele edilmelidir. Bu konuda etkin politikalar kabul edilip, uygulamaya koyulmalıdır.” ifadelerini kullandı.
'Nafaka kadının en temel hakkıdır'
Süresiz nafakanın süreli hale getirilmesi durumunda kadınların devlet fonlarından yararlanabileceğini de görmezden gelerek algı oluşturmaya çalışan Prof. Acar, nafakaya ilişkin, "Süresiz nafaka kadının en temel hakkıdır." ifadelerini kullandı.
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