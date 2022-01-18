Yine algı, yine yalan! Ekrem'in imza yalanı çöktü

YENİ AKİT ANKARA

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Beylikdüzü-Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattına ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu hattın Projelerinin incelenmesinde Genel Müdürlüğümüzün onay verebilmesi için zorunlu olan ‘kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapılmış, eksikler ise temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir” denildi.

Yapılan toplantılara rağmen "eksiklikler" giderilemedi

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların AYGM’ye ulaştığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: “Ancak, ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı Zemin Etüt Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri, Deprem Etüd Raporu, Mimari Kesin Projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Detaylı eksik listesinin ‘kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait Fizibilite Etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Genel Müdürlüğümüz görüşü verilebilecektir. Söz konusu hatta paralel Mahmutbey Esenyurt hattı Genel Müdürlüğümüz teklifi ile yatırım programına alınıp dört yıl önce ihalesi yapılmış olup fakat İBB hiç bir çalışma yapmamaktadır. İBB iş yapmak istiyorsa; Enerjisini Mahmutbey Esenyurt hattı için kullanabilir.”