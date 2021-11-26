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Gündem Yine alay konusu oldu! Nevşin'den 10 dakikada geri vites
Gündem

Yine alay konusu oldu! Nevşin'den 10 dakikada geri vites

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na miting için izin verilmediği yalanını dolaşıma sokan sözde gazeteci Nevşin Mengü, algı operasyonu yapmak isterken yine kendini rezil etti. Mersin Valiliği tarafından Kılıçdaroğlu'na izin verilmediğini ileri süren Mengü, 10 dakika içinde resmen takla şovu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 15:50:00 -
Yine alay konusu oldu! Nevşin'den 10 dakikada geri vites

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eski ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme için "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü" diyerek aklınca itibar suikasti yapmaya kalkan CHP yandaşı Nevşin Mengü, yine alay konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı mitinge Mersin Valiliği tarafından izin verilmediği iddiasını ortaya atan Mengü, akla ziyan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun engellenmeye çalışıldığı yönünde bir algı oluşturmaya çalışan Mengü, "Bu kararı da MGK bildirisi ile beraber değerlendirmek gerekir" dedi. Nevşin Mengü, gerçeğin kısa süre içinde ortaya çıkmasının ardından ise ağız değiştirdi.

Kılıçdaroğlu'na miting için izin verilmediğini iddia eden Mengü, 10 dakika sonra kendi kendini yalanladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Miting için Cumhuriyet meydanına izin verilmediği, onun yerine Tevfik Gür stadı yanındaki alana izin verildiği bilgisi var."

 

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