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Dünya Yine ABD yine silahlı saldırı!
Dünya

Yine ABD yine silahlı saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-07-04 17:21:00 -
Yine ABD yine silahlı saldırı!

ABD'nin Texas eyaletinde bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletinde bir festivalin katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel televizyon kanalına konuşan polis yetkililerine göre silahlı saldırı, Texas'ın Fort Worth şehrinin güneybatısındaki Como Mahallesi'nde dün gece saatlerinde düzenlendi.

Söz konusu mahallede her yıl düzenlenen ComoFest festivali katılımcılarını hedef alan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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