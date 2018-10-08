Yinal Yağan’a TÜİK’te yeni görev

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcılığını vekaleten yürüten Enver Taştı’nın görevinden alınmasının ardından yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan atandı. Bu arada kurum, atama kararı ile TÜİK tarafından yayımlanan Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilişkilendirilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, kurumun istatistik üretiminde uluslararası yöntemleri kullandığı vurgulandı. Açıklamada TÜİK tarafından hesaplanan TÜFE’nin kişilerden ve makamlardan bağımsız olarak hesaplandığı ifade edildi.