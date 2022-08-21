YİMER sayesinde 14 bin 601 hayat kurtarıldı

Uluslararası çağrı merkezi yarışmalarında dünyadan 6 kez ödüle değer görülen YİMER 157 hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Göç İdaresi Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Melek Uysal, YİMER'in insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalanlara yönelik ihbar ve acil yardım hattı işlevi de gördüğünü belirterek “7 dilde hizmet veriyoruz. Günlük ortalama 10-15 bin civarında çağrı geliyor. Bazen bu sayı 20 bini aşabiliyor. Özellikle Yunanistan'ın insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı yaptığı, can yeleklerini alıp botlarını deldiği düzensiz göçmenler bizi arıyor. Bugüne kadar alınan toplam 677 ihbarda, 12 bin 95'i denizlerden olmak üzere 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı” dedi.