Tam 400 milyon euro değerinde... Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi!
Dünyanın önde gelen lüks yolcu gemilerinden Malta bayraklı "Four Seasons 1" Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Yunanistan'ın Agios Nikolaos Limanı'ndan hareket eden 207 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştı.
Gemide çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere toplam 143 yolcu ile 228 mürettebat olduğu bildirildi.
Geminin değerinin 400 milyon avro olduğu belirtiliyor.
Geminin sıradaki rotası da belli oldu.
Buna göre Four Seasons 1 gece saatlerinde İzmir’in Çeşme Limanı’na hareket edecek.
