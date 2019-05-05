Yılport Samsunspor’un kalecileri futbol okulundan Yılport Samsunspor Futbol Okulu’nda bulunan toplam 30 kaleci, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yılport Samsunspor Futbol Okulu’nda bulunan toplam 30 kaleci, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2006-2011 yılları arası doğumlu kaleciler Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00–17.00 arası çalışmalarına devam ediyor. Toplam 30 kaleci bulunan futbol okulunda Kaleci Departmanı Sorumlusu Oğuzhan Altay ve Kaleci Antrenörü Kadir Tütüncü eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Futbol Okulu Departman Sorumlusu Oğuzhan Altay, “İlk amacımız sporcularımıza Samsunspor’luluk duygusunu aşılamak ve bununla birlikte kulübümüze yetenekli kaleciler kazanmak. Tek hedefimiz idmanlarda yaptığımız birebir çalışmalarda kalecilerimizin yeteneklerini geliştirmeyi ve yaş gruplarına göre kendilerini futbol okulumuz bünyesinde yetiştirmektir” dedi.

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