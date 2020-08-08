Yılport Samsunsporlu Oğuz Gürbulak: "Hedefimiz şampiyonluk"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un oyuncusu Oğuz Gürbulak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonluklarını doyasıya kutlayamadıklarını belirtirken, bu kulvarda da zirveyi hedeflediklerini söyledi.

Oğuz Gürbulak, yaptığı açıklamada, Bolu'daki kamp çalışmalarının güzel geçtiğini, takıma katılacak transferlerin çabuk uyum sağlayacağını anlattı.

Forma rekabetinin takıma fayda sağlayacağını dile getiren Oğuz, "Yeni gelen isimlerle forma savaşı içine gireceğiz. Tabii ki hocamızın takdiri ile hak eden oynayacak ama bunların hepsi takıma katkı vermek için. Bunun da takımın menfaatine olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyonluklarını doyasıya kutlayamadıklarına işaret eden Oğuz, "Buruk bir sevinç yaşadık. Önümüzdeki sezon bu sevinci doyasıya yaşamak için TFF 1. Lig'de de hedefimiz şampiyonluk. Önümüzdeki sezon Samsunspor'u hak ettiği yere, yani Süper Lig'e çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Kamptaki performansını da değerlendiren Oğuz Gürbulak, şunları kaydetti:

"Ben çalışmayı seven bir insanım. Kamp dönemlerinde en iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda bunun karşılığını alırız. Burayı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Yeni sezonda takıma vereceğime inanıyorum. İdmanlar dışında takımda herkes birbiriyle oturup sohbet ediyor. Bu açıdan da kampların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımlarda bu tür arkadaşlıklar çok önemli. Herkes burada birbirini seviyor. Bunun ödülünü sezon sonunda şampiyon olarak alacağımızı düşünüyoruz."



