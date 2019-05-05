Yılport Samsunspor Play-Off hazırlıklarına başladı Off’a katılmaya hak kazanan Yılport Samsunspor, çalışmalara başladı.

Off’a katılmaya hak kazanan Yılport Samsunspor, çalışmalara başladı.

Cumartesi günü ligin son haftasında Sakaryaspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar Play-Off hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri, 5’e 2 çalışma, ayak tenisi ve çift kale maçın ardından son buldu. İdmana sakat olan Okan Dernek katılmadı. Ercan Yazıcı ise takımdan ayrı çalıştı.

Play-Off’ta Sakaryaspor ile eşleşen Samsunspor ilk maçı 9 Mayıs Perşembe günü Sakarya’da ikinci maçı ise 13 Mayıs’ta Samsun’da yapacak. Turu kazanan takım Play-Off Yarı final karşılaşmasında Kastamonu-Sarıyer maçının galibiyle oynayacak.

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